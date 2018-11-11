Эрдоган на ужине в Париже обсудил с Трампом убийство Хашогги

"На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила британскому изданию "Дэйли мэйл", что лидеры обсудили убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

"Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашогги", - сказал С.Сандерс в интервью изданию.

Накануне Р.-Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства Дж.Хашогги США, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии.