Вс, 11.11.2018
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Психиатрическая клиника переедет в другой район Таллинна

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Tallinn Paldiski mnt 52, PERHi psühhiaatriapolikliinik.

ФОТО: Joakim Klementi / Eesti Meedia/Scanpix

Северо-Эстонская региональная больница 31 октября заключила договор на выполнение проектных работ нового здания психиатрической клиники.

Стоимость проектных работ составит 1,36 млн евро, передает Postimees со ссылкой на Med24.ee.

Проектировать новое здание психиатрической клиники будет Novarc Group AS и она появится в медгородке в Мустамяэ.

Потребность психиатрической клиники в новом современном здании обсуждается уже много лет. Состояние более чем столетнего здания Seewald оставляет желать лучшего, инфраструктура находится в критическом состоянии и не отвечает требованиям Департамента охраны памятников старины, Департамента здоровья и Спасательного департамента.

Согласно проведенному Civitta Eesti AS в марте анализу возможного местоположения для психиатрической клиники, в качестве расположения для нового здания был выбран медгородок в Мустамяэ, в пользу которого говорит лучшая организация рабочего процесса в непосредственной близости от центральной больницы.

Расположение в медгородке позволяет консультироваться с другими специалистами и отправлять пациентов на обследования, также уменьшатся транспортные расходы на доставку еды и пациентов. Кроме того, у пациентов есть желание не выделяться и этому поспособствует анонимная атмосфера в большой больнице, то есть расположение клиники в медгородке в Мустамяэ.

Новая психиатрическая клиника появится на Сютисте-теэ, 21. Строительство планируется начать в 2020 году и комплекс должен быть готов в 2023 году.

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