Психиатрическая клиника переедет в другой район Таллинна

Северо-Эстонская региональная больница 31 октября заключила договор на выполнение проектных работ нового здания психиатрической клиники.
Проектировать новое здание психиатрической клиники будет Novarc Group AS и она появится в медгородке в Мустамяэ.
Потребность психиатрической клиники в новом современном здании обсуждается уже много лет. Состояние более чем столетнего здания Seewald оставляет желать лучшего, инфраструктура находится в критическом состоянии и не отвечает требованиям Департамента охраны памятников старины, Департамента здоровья и Спасательного департамента.
Согласно проведенному Civitta Eesti AS в марте анализу возможного местоположения для психиатрической клиники, в качестве расположения для нового здания был выбран медгородок в Мустамяэ, в пользу которого говорит лучшая организация рабочего процесса в непосредственной близости от центральной больницы.
Расположение в медгородке позволяет консультироваться с другими специалистами и отправлять пациентов на обследования, также уменьшатся транспортные расходы на доставку еды и пациентов. Кроме того, у пациентов есть желание не выделяться и этому поспособствует анонимная атмосфера в большой больнице, то есть расположение клиники в медгородке в Мустамяэ.
Новая психиатрическая клиника появится на Сютисте-теэ, 21. Строительство планируется начать в 2020 году и комплекс должен быть готов в 2023 году.