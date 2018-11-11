Психиатрическая клиника переедет в другой район Таллинна

Стоимость проектных работ составит 1,36 млн евро, передает Postimees со ссылкой на Med24.ee.

Проектировать новое здание психиатрической клиники будет Novarc Group AS и она появится в медгородке в Мустамяэ.

Потребность психиатрической клиники в новом современном здании обсуждается уже много лет. Состояние более чем столетнего здания Seewald оставляет желать лучшего, инфраструктура находится в критическом состоянии и не отвечает требованиям Департамента охраны памятников старины, Департамента здоровья и Спасательного департамента.

Согласно проведенному Civitta Eesti AS в марте анализу возможного местоположения для психиатрической клиники, в качестве расположения для нового здания был выбран медгородок в Мустамяэ, в пользу которого говорит лучшая организация рабочего процесса в непосредственной близости от центральной больницы.

Расположение в медгородке позволяет консультироваться с другими специалистами и отправлять пациентов на обследования, также уменьшатся транспортные расходы на доставку еды и пациентов. Кроме того, у пациентов есть желание не выделяться и этому поспособствует анонимная атмосфера в большой больнице, то есть расположение клиники в медгородке в Мустамяэ.