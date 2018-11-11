Премьер-министр Эстонии: наша независимость – результат многих смелых, но верных решений

«В сердцах основателей нашего государства горела надежда и уверенность, что мы достойны того шанса, который дала нам история и который мы отвоевали», - сказал премьер-министр на церемонии, состоявшейся у дома по адресу Виру, 4 в Таллинне. «Мы можем с гордостью обращаться мыслями к тем важным событиям и смелым людям, которые сделали все возможное, чтобы мечты нашего народа сбылись. И я искренне верю, что и они могли бы с такой же радостью и гордостью смотреть на нынешние времена и современных жителей Эстонии», - добавил Ратас.

Текст на мемориальной доске гласит: «В этом доме находилась квартира министра дорог Фердинанда Петерсона, в которой 11 ноября 1918 года состоялось заседание возобновившего свою работу Временного правительства Эстонской Республики».

Участвовавший в церемонии историк Аго Паюр напомнил собравшимся о том, что 11 ноября завершилась продолжавшаяся четыре с лишним года Первая мировая война. В Таллинне же в тот же день собралось приостановившее свою работу на несколько месяцев Временное правительство, чтобы перенять власть у германских оккупационных властей и начать строить пребывавшую доселе в летаргии Эстонскую Республику. Правительство собралось в квартире министра дорог Фердинанда Петерсона, которая находилась в построенном в 1914 году и занимавшем целый квартал современном жилом комплексе, принадлежавшем купцу Георгию Гудкину. На первом заседании было принято решение о легализации действовавшего ранее в подполье добровольческого ополчения Кайтселийт, который отмечает сегодня свое столетие.