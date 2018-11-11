Кальюлайд: стоящий в очереди отец с детской коляской мог бы стать обычным явлением

Стоящий в очереди к кассе в магазине отец с детской коляской мог бы стать обычным явлением в Эстонии, написала президент Керсти Кальюлайд в воскресенье в социальных сетях, обращаясь со словами поздравления в связи с Днем отцов.
«Дорогие отцы! На самом деле было бы здорово, если бы мы наконец перестали умиляться, увидев отца с детской коляской на игровой площадке или в очереди в магазине, если бы стали воспринимать это как вполне естественное явление, - отметила Кальюлайд. - Все чаще именно так и происходит и я рада этому, поскольку какое-то время назад такие картины еще были редкостью».
«Я горжусь нашими отцами, - подчеркнула Кальюлайд. - И я горжусь нашими матерями. Порой матери слышат чаще от своих детей слова любви, но давайте так же часто обращаться со словами любви и к отцам. Круглый год. Прекрасного вам Дня отца и давайте беречь наших отцов!»