Кальюлайд: стоящий в очереди отец с детской коляской мог бы стать обычным явлением

«Дорогие отцы! На самом деле было бы здорово, если бы мы наконец перестали умиляться, увидев отца с детской коляской на игровой площадке или в очереди в магазине, если бы стали воспринимать это как вполне естественное явление, - отметила Кальюлайд. - Все чаще именно так и происходит и я рада этому, поскольку какое-то время назад такие картины еще были редкостью».