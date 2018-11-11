Иглы в магазинной клубнике: в Австралии арестовали женщину

Как отмечается, после комплексного расследования в воскресенье, 11 ноября, под стражу была взята 50-летняя женщина. В ближайшее время ей предъявят обвинения. Ожидается, что она предстанет перед судом 12 ноября.

Над делом работали правительства нескольких регионов, силовики и разведывательные службы. При этом расследование еще продолжается.

Другие детали расследования не сообщаются, о мотивах женщины и непосредственно ее роли также не говорится. Какие обвинения ей будут предъявлены, пока неизвестно.

Ранее правительство Австралии объявило об ужесточении наказания за умышленную подделку продуктов питания, передает CNN. Максимальный тюремный срок за подобное преступление увеличивается с 10 до 15 лет.