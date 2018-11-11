И в команде не повезло: сборная Эстонии проиграла в четвертьфинале США

Эстонская четверка уступила в 1/4-финала командных соревнований сборной США 37:45, а в 1/8 финала наши спортсменки одолели Гонконг 29:23. Таким образом впервые за историю проведения "Таллиннского меча" сборная Эстонии осталась без медалей в соревнованиях женской шпаги.

"Не скажу, что мы легко проиграли американкам - сказал главный тренер сборной Эстонии, Кайдо Кабермаа, - все мини-матчи были в один-два укола. Мы пытались атаковать, но американки хорошо уходили в защиту. Не скажу, что недоволен результатом, просто сборная США на данный момент оказалась сильнее".