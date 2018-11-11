Керсти Кальюлайд поставила правительству ультиматум
11 ноября 2018, 14:25
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению, передает Rus.ERR.
"Поскольку у нас в Эстонии единая внешняя политика, то нужно точно выяснить позицию правительства, прежде всего о юридических последствиях договора. Если это станет ясно, то сможем идти дальше, - сказала Кальюлайд ERR. - До тех пор, пока у нас нет консенсуса и неизвестна позиция правительства, комиссия по иностранным делам Рийгикогу договор не поддержит".
Кальюлайд добавила, что, учитывая нынешнюю ситуацию, в декабре ехать в Марракеш не стоит.