Вс, 11.11.2018
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Керсти Кальюлайд поставила правительству ультиматум

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению, передает Rus.ERR.

"Поскольку у нас в Эстонии единая внешняя политика, то нужно точно выяснить позицию правительства, прежде всего о юридических последствиях договора. Если это станет ясно, то сможем идти дальше, - сказала Кальюлайд ERR. - До тех пор, пока у нас нет консенсуса и неизвестна позиция правительства, комиссия по иностранным делам Рийгикогу договор не поддержит".

Кальюлайд добавила, что, учитывая нынешнюю ситуацию, в декабре ехать в Марракеш не стоит. 

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