Ратас: отцов нужно беречь и ценить

Ратас сказал на концерте в честь Дня отца в концертном зале «Эстония», что это праздник, который так или иначе касается каждого человека. «Надеюсь, что каждому из нас повезло иметь либо отца, либо заменившего его своим отеческим отношением человека, который заботился о нас и который казался нам идеалом. Поэтому нужно, чтобы и сегодня, и круглый год наши отцы чувствовали, что о них заботятся и их ценят», - сказал премьер-министр.

Ратас отметил, что одни люди оказывают на нашу жизнь большее влияние, другие меньшее, но у всех этих людей есть свои близкие, своя семья, а у многих и дети. Он выразил надежду, что каждый из этих людей оставит в жизни своих детей и родных такой же след, как и отцы года, которых выбирают каждый год.