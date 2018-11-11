Вс, 11.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Макрон рассказал об отношении к твитам Трампа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дональд Трамп.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP / Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что он думает по поводу критических постов президента США Дональда Трампа в Twitter, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Макрон прокомментировал недавнее высказывание главы США в его адрес на странице в социальной сети. «Я всегда предпочитаю выяснять важные вопросы напрямую, нежели чем выстраивать дипломатию через Twitter», — отметил французский лидер.

9 ноября президент США опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором осудил идею главы Франции о создании общеевропейской армии в противовес Соединенным Штатам, России и Китаю. Трамп назвал эту идею «оскорбительной».

Заявление французского лидера прозвучало 6 ноября. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

Идея создания единой армии существует уже много лет. Впервые о военном соглашении в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ