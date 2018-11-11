Галерея: в Таллинне отметили День отца

Традиционное празднование Дня отца в юбилейном году проводилось на Певческом поле, чтобы семьи смогли приятно провести время вместе и посмотреть на военную технику.

Во внутренних помещениях Певческого поля можно было примерить военное снаряжение и увидеть вращающийся автомобиль, а представители Союза оборонной промышленности Эстонии и водолазы военно-морских сил представили свое снаряжение. На улице можно было посмотреть на технику Сил обороны и союзников и пройти полосу препятствий.