Галерея: в Таллинне отметили День отца
11 ноября 2018, 15:38
Сегодня, 11 ноября, День отца отметили на Таллиннском певческом поле масштабным семейным днем, который в этом году посвящен столетию Эстонской Республики.
Традиционное празднование Дня отца в юбилейном году проводилось на Певческом поле, чтобы семьи смогли приятно провести время вместе и посмотреть на военную технику.
Во внутренних помещениях Певческого поля можно было примерить военное снаряжение и увидеть вращающийся автомобиль, а представители Союза оборонной промышленности Эстонии и водолазы военно-морских сил представили свое снаряжение. На улице можно было посмотреть на технику Сил обороны и союзников и пройти полосу препятствий.
Смотрите галерею!