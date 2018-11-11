Вс, 11.11.2018
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Галерея: в Таллинне отметили День отца

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Сегодня, 11 ноября, День отца отметили на Таллиннском певческом поле масштабным семейным днем, который в этом году посвящен столетию Эстонской Республики. 

Традиционное празднование Дня отца в юбилейном году проводилось на Певческом поле, чтобы семьи смогли приятно провести время вместе и посмотреть на военную технику. 

Во внутренних помещениях Певческого поля можно было примерить военное снаряжение и увидеть вращающийся автомобиль, а представители Союза оборонной промышленности Эстонии и водолазы военно-морских сил представили свое снаряжение. На улице можно было посмотреть на технику Сил обороны и союзников и пройти полосу препятствий. 

Смотрите галерею!

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