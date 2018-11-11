Макрон нежно потрогал Трампа и оказался в центре внимания

В частности, журналисты обратили внимание на крепкое рукопожатие лидеров стран в ходе их приветствия. Макрон сжал руку Трампа так, что она покрылась морщинами.

Кроме того, во время встречи с журналистами французский президент потрогал коллегу за колено и назвал «своим хорошим другом». Этот жест стал ответом Макрона на вопрос об истории с критическим твитом Трампа в его адрес.

Также журналисты отметили эпизод, когда глава США смахнул перхоть с плеча французского лидера.

В агентстве подчеркнули, что нестандартные взаимоотношения между главами государств возникли еще во время их первой встречи и рукопожатия на саммите НАТО в мае 2017 года.

11 ноября президент Макрон высказался по поводу недавнего твита Трампа, осуждающего его идею о создании общеевропейской армии. Американский лидер назвал это предложение оскорбительным.