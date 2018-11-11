Как проститутки в Эстонии находят клиентов?

Согласно результатам проведенного Институтом развития здоровья исследования, 70 процентов эстонских проституток находят клиентов через рекламируемые номера телефонов или адреса электронной почты, пишет Postimees.
На опросник Института развития здоровья ответили 81 проститутка из 88, которые за последний год пользовалась услугами Клиники сексуального здоровья. Средний возраст посетителей — 37 лет.
Если в 2014 и 2015 годах 20 процентом посетителей указывала, что они эстонской национальности, и в 2016 году их было 12 процентов, то в 2017 году доля эстонок выросла до 24 процентов.
Из исследования выяснилось, что показатель использования презервативов как за последние четыре недели, так и во время последнего сексуального контакта, в сравнении с 2016 году снизился.
В прошлом году в течение предшествовавших опросу четырех неделю каждый раз с клиентами использовали презервативы 61 процент опрошенных, ранее этот показатель составлял 75 процентов.
С иными партнерами, за секс с которыми им не платят, 28 процентов использовали презервативы за последние четыре недели и 20 процентов не делали этого никогда.
В 2017 году во время последнего полового контакта с иным партнером презерватив использовали 38 процентов опрошенных. В прошлые годы это делали 57 процентов проституток.
Показатель употребления наркотиков оказался стабильным. В 2014 и 2015 годах это делали 20 процентов, в 2016 году — 28 процентов и в 2017 году — 20 процентов.
Показатель прохождения теста на ВИЧ также остался на прежнем уровне. В 2017 году тест делали 67 процентов проституток.
Зараженные ВИЧ за последние четыре года среди посетителей составляют десятую часть (9-14 процентов), зараженных ВГС несколько больше (14-19 процентов).
Из 342 проводимых в Клинике сексуального здоровья анализов на передаваемые половым путем болезни позитивный результат был зафиксирован три раза: два — гонорея и один — хламидиоз.