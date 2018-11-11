Как проститутки в Эстонии находят клиентов?

На опросник Института развития здоровья ответили 81 проститутка из 88, которые за последний год пользовалась услугами Клиники сексуального здоровья. Средний возраст посетителей — 37 лет.

Если в 2014 и 2015 годах 20 процентом посетителей указывала, что они эстонской национальности, и в 2016 году их было 12 процентов, то в 2017 году доля эстонок выросла до 24 процентов.

Из исследования выяснилось, что показатель использования презервативов как за последние четыре недели, так и во время последнего сексуального контакта, в сравнении с 2016 году снизился.

В прошлом году в течение предшествовавших опросу четырех неделю каждый раз с клиентами использовали презервативы 61 процент опрошенных, ранее этот показатель составлял 75 процентов.

С иными партнерами, за секс с которыми им не платят, 28 процентов использовали презервативы за последние четыре недели и 20 процентов не делали этого никогда.

В 2017 году во время последнего полового контакта с иным партнером презерватив использовали 38 процентов опрошенных. В прошлые годы это делали 57 процентов проституток.

Показатель употребления наркотиков оказался стабильным. В 2014 и 2015 годах это делали 20 процентов, в 2016 году — 28 процентов и в 2017 году — 20 процентов.

Показатель прохождения теста на ВИЧ также остался на прежнем уровне. В 2017 году тест делали 67 процентов проституток.

Зараженные ВИЧ за последние четыре года среди посетителей составляют десятую часть (9-14 процентов), зараженных ВГС несколько больше (14-19 процентов).