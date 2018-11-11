Галерея и видео: полуобнаженная активистка Femen прорвалась к кортежу Трампа

Об этом сообщает Reuters в Париже, 11 ноября.

На обнаженных частях тела женщины были видны надписи на английском: "Fake Peace maker" (фейковый миротворец – ред.). Она оказалась в нескольких метрах от кортежа американского президента, когда ее задержали французские полицейские.

Агентство отметило, что этот инцидент поставил под сомнение безопасность на мероприятиях, в которых принимают участие более 70 мировых лидеров.

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