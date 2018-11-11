Вс, 11.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Галерея и видео: полуобнаженная активистка Femen прорвалась к кортежу Трампа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Полуобнаженная активистка международного движения Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа, который ехал по Елисейским полям в Париже на торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны, передает Rus.TVNET со ссылкой на korrespondent.net.

Об этом сообщает Reuters в Париже, 11 ноября.

На обнаженных частях тела женщины были видны надписи на английском: "Fake Peace maker" (фейковый миротворец – ред.). Она оказалась в нескольких метрах от кортежа американского президента, когда ее задержали французские полицейские.

Агентство отметило, что этот инцидент поставил под сомнение безопасность на мероприятиях, в которых принимают участие более 70 мировых лидеров.

ФОТО: AFP / Scanpix

Накануне активистки Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств. Девушки расположились возле Триумфальной арки и держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фейковые миротворцы" и "реальные диктаторы".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ