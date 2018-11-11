Картина дня: День отца, ультиматум Кальюлайд и раскрытие заговора неонацистов

Сегодня в Эстонии отмечают День отца

В воскресенье, 11 ноября, в Эстонии вывешены государственные флаги в честь традиционно отмечающегося во второе воскресенье ноября Дня отцов. Читать далее... Галерея: в Таллинне отметили День отца. Читать далее...

Галерея: в концертном зале "Эстония" выбрали отца года

Сегодня в Эстонии отмечают День отца и в честь праздника выбирали отца года. Эстонский союз женщин вручил этот титул живущему в Вильяндимаа Эйнарту Каску, в семье которого растут 12 детей. Читать далее...

Крик души отца-одиночки из Эстонии: женщины, мы — не монстры!

Я — отец-одиночка среди почти трех тысяч эстонских мужчин, которые воспитывают минимум одного несовершеннолетнего ребенка. Живу со своим 11-летним сыном, пишет отец-одиночка из Мульгимаа Калле Гастон. Читать далее...

Керсти Кальюлайд поставила правительству ультиматум

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению. Читать далее...

Министр МВД требует у властей Таллинна: помогите освобожденному из тюрьмы педофилу

Ситуация с недавно освободившимся из тюрьмы Артуром Айбетовым, который отбывал наказание за преступление сексуального характера, подтолкнула министра МВД Андреса Анвельта обратиться к властям Таллинна, поскольку городские социальные учреждения не хотели его брать под свой надзор и помощь ему оказывали только полицейские. Читать далее...

Сотни сообщений с угрозами и нескончаемый террор: мужчина превратил в ад жизни своих бывших

Страшно представить ситуацию, когда после угрозы убийством вы в течение нескольких недель получаете около 400 угрожающих сообщений, а после разрыва отношений на вас нападают у дверей собственной квартиры. Жертвами такого террора стали две женщины, у которых был роман с Райко. Читать далее...

В Германии раскрыли заговор неонацистов: они планировали теракты и политические убийства

Немецкое издание Focus пишет, что федеральное управление уголовной полиции Германии в ходе следствия по делу военнослужащего Франко А. раскрыло заговор немецких военных, планировавших политические убийства. Читать далее...

Украинские сепаратисты проводят сегодня выборы