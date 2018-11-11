Представитель Госдепа раскритиковал Россию в связи с выборами в ДНР и ЛНР

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру на Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - написал К.Волкер в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Он высказал мнение, что ЛНР и ДНР "созданы Россией для управления украинской территорией, которую она контролирует силой".

Он отметил, что США поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, "чтобы ускорить реализацию Минских соглашений и выполнить эти и другие обязательства, включая сферу безопасности и политические составляющие".

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - подчеркнул представитель госдепа США.