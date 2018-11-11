Путин рассказал, как относится к учениям НАТО близ российских границ

В интервью телеканалу RT France он выразил надежду, что диалог с альянсом будет восстановлен, пишет в воскресенье Интерфакс.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО", - подчеркнул президент России.

"Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль", - сказал Путин.

Агентство BNS напомнило, что в 2017 году Россия провела крупные учения «Запад» на территории Западного военного округа и Белоруссии у восточных границ НАТО.