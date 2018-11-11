Вс, 11.11.2018
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Песков: Трамп и Путин пообщаются на саммите G20

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Владимир Путин и Дональд Трамп.

ФОТО: Ludovic Marin / AP / Scanpix

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что президенты РФ и США в ходе краткого общения "на ногах" в рамках мемориальных мероприятий в Париже обсудят возможность пообщаться в дальнейшем в полноформатном режиме. Д.Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивали, что такая встреча может состояться в Буэнос-Айресе.

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