Песков: Трамп и Путин пообщаются на саммите G20
11 ноября 2018, 17:49
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.
Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что президенты РФ и США в ходе краткого общения "на ногах" в рамках мемориальных мероприятий в Париже обсудят возможность пообщаться в дальнейшем в полноформатном режиме. Д.Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивали, что такая встреча может состояться в Буэнос-Айресе.