Песков: Трамп и Путин пообщаются на саммите G20

"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что президенты РФ и США в ходе краткого общения "на ногах" в рамках мемориальных мероприятий в Париже обсудят возможность пообщаться в дальнейшем в полноформатном режиме. Д.Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивали, что такая встреча может состояться в Буэнос-Айресе.