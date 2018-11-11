Галерея: Польша празднует 100-летие восстановления независимости

В мероприятии в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Они возложили венок к Мемориалу польским борцам за независимость. На мероприятии также присутствовал глава Европейского совета Дональд Туск, который является уроженцем Польши. Он призвал соотечественников к единству, отметив, что порой поляки "чересчур сильно" спорят о своей стране. Однако, по словам Туска, их "любовь к родине гораздо сильнее ссор".