Свободная партия подвергла критике политику правительства в сфере энергетики

Свободная партия выступила с критикой в адрес правительства, упрекнув его в излишнем доверии к сланцевой энергетике и преференциям концерну Eesti Energia. По оценке оппозиционной партии, вместо этого следовало бы существенно либерализовать энергорынок Эстонии и создать условия для справедливой, открытой и свободной конкуренции для продавцов всех видов энергии.
«Эстония должна последовательно сокращать у себя долю загрязняющей природу сланцевой энергетики и наращивать производство энергии из восстанавливаемых источников. В отличие от правительства Юри Ратаса мы считаем, что выдвижение на первый план Eesti Energia не поможет нам быстрее прийти к этой цели», — сказал лидер Свободной партии Кауль Нурм в переданном BNS пресс-релизе.
По его словам, предвыборная программа партии в вопросах охраны окружающей среды основана на научных доводах, а не на эмоциях.
«Мы не ставим под сомнение ни глобальное потепление, ни заключенное для его смягчения Парижское соглашение по климату. Мы серьезно относимся к взятым странами Европейского Союза обязательствам поддерживать среднюю температуру воздуха на планете на уровне, на два градуса ниже периода до начала промышленной революции», — продолжил Нурм.
«Наша цель — сохранить и передать последующим поколениям, нашим детям, чистую и богатую природу Эстонии. Мы считаем неизбежно важным сохранять в экологическом равновесии окружающую среду, но при этом создавать конкурентоспособную экономику с низким уровнем выбросов двуокиси углерода», — подчеркнул Кауль Нурм.
Для того, чтобы диверсифицировать сферу производства энергии, по мнению Нурма необходимо отделить сети ЛЭП от концерна Eesti Energia, внести поправки в ценовые регуляции в электро- и газовых сетях, а также на рынке центрального отопления, прибегнуть к механизмам международного сотрудничества для торговли энергией, произведенной с помощью восстанавливаемых источников, инициировать открытую конкуренцию в сфере возможно более эффективного использования квот на выброс СО2 и средств фондов ЕС, а также открыть для конкуренции рынок центрального отопления.