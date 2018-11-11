Свободная партия подвергла критике политику правительства в сфере энергетики

«Эстония должна последовательно сокращать у себя долю загрязняющей природу сланцевой энергетики и наращивать производство энергии из восстанавливаемых источников. В отличие от правительства Юри Ратаса мы считаем, что выдвижение на первый план Eesti Energia не поможет нам быстрее прийти к этой цели», — сказал лидер Свободной партии Кауль Нурм в переданном BNS пресс-релизе.

По его словам, предвыборная программа партии в вопросах охраны окружающей среды основана на научных доводах, а не на эмоциях.

«Мы не ставим под сомнение ни глобальное потепление, ни заключенное для его смягчения Парижское соглашение по климату. Мы серьезно относимся к взятым странами Европейского Союза обязательствам поддерживать среднюю температуру воздуха на планете на уровне, на два градуса ниже периода до начала промышленной революции», — продолжил Нурм.

«Наша цель — сохранить и передать последующим поколениям, нашим детям, чистую и богатую природу Эстонии. Мы считаем неизбежно важным сохранять в экологическом равновесии окружающую среду, но при этом создавать конкурентоспособную экономику с низким уровнем выбросов двуокиси углерода», — подчеркнул Кауль Нурм.