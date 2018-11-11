Меркель предупредила об опасности национализма

Поэтому, по словам главы правительства ФРГ, она глубоко обеспокоена тем, что вновь "распространяется националистическая зашоренность", а взаимосвязанность стран игнорируется.

"Мы видим готовность отстаивать собственные интересы в худшем случае с применением насилия", - заявила Меркель, говоря о 222 вооруженных конфликтах, которые имеют место в мире на сегодняшний день. Она призвала к нахождению политического решения войны в Сирии и прекращению кровопролития в Йемене, где, возможно, разыгрывается крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма по всему миру. По его словам, это может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых разразилась Вторая мировая война.