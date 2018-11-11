Меркель предупредила об опасности национализма

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Парижском форуме мира (ПФМ), предупредила об опасности возврата к национализму для "европейского мирного проекта" и призвала к мирному решению военных конфликтов во всем мире. Первая мировая война продемонстрировала, "куда может привести национальное самоуправство и военная заносчивость", заявила она в воскресенье, 11 ноября, на мероприятии в рамках торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, передает Deutsche Welle.
Поэтому, по словам главы правительства ФРГ, она глубоко обеспокоена тем, что вновь "распространяется националистическая зашоренность", а взаимосвязанность стран игнорируется.
"Мы видим готовность отстаивать собственные интересы в худшем случае с применением насилия", - заявила Меркель, говоря о 222 вооруженных конфликтах, которые имеют место в мире на сегодняшний день. Она призвала к нахождению политического решения войны в Сирии и прекращению кровопролития в Йемене, где, возможно, разыгрывается крупнейшая гуманитарная катастрофа на планете.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма по всему миру. По его словам, это может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых разразилась Вторая мировая война.
Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил беспокойство в связи с параллелями, которые усматриваются между некоторыми явлениями сегодняшнего дня и началом XX века, а также с 1930-и годами. "Это дает нам основания опасаться, что в результате может произойти непредвиденная цепь событий", - заявил глава ООН на Парижском форуме мира.