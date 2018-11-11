В России учительница публично унизила ученицу и попала на видео

На кадрах видно, как преподаватель отчитывает школьницу, девочка плачет, и над ней смеется весь класс.

Также сообщается, что с учительницей уже провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором инцидент будет рассмотрен еще раз.