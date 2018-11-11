Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном введение миротворцев в неподконтрольные украинскому правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
"Мы обсудили вопрос предложений Украины о введении миротворцев на оккупированные территории Донбасса и поддержки позиций Украины со стороны наших партнеров по Нормандскому формату", - сказал Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.
"Поскольку, по моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности минских соглашений, прекращение обстрелов и заставить Россию выполнить взятые на себя обязательства. Поскольку бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя посла", - пояснил президент Украины.
Он добавил, что страны-партнеры Украины не признают проходящие в воскресенье выборы в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Большинство наших партнеров - это и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и страны-члены Европейского Союза, начиная от Британии и заканчивая Германией, начиная от Франции и заканчивая Испанией, начиная от Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Румынии. Жесткое заявление от наших партнеров из Польши, которые призывают к новым санкциям - эта реакция четко утверждает, что одной стороны эти выборы никем не будут признаны - это грубое нарушение минских договоренностей. С другой стороны, есть призыв к ответственности Российской Федерации, как организатора этих выборов", - сказал Порошенко.