Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс

"Мы обсудили вопрос предложений Украины о введении миротворцев на оккупированные территории Донбасса и поддержки позиций Украины со стороны наших партнеров по Нормандскому формату", - сказал Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.

"Поскольку, по моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности минских соглашений, прекращение обстрелов и заставить Россию выполнить взятые на себя обязательства. Поскольку бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя посла", - пояснил президент Украины.

Он добавил, что страны-партнеры Украины не признают проходящие в воскресенье выборы в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей.