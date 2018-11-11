Социолог про ОЛПЭ: эстонцы воспринимают эту партию как чисто русскую и слишком радикальную
11 ноября 2018, 21:43
На этой неделе, после долгого затишья, говорить о себе заставила Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ). Избрание нового председателя обернулось конфликтом в руководстве и изгнанием из партии прежних её ключевых деятелей, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".
По мнению социолога Юхана Кивиряхк партия непопулярна, так как ниша для ее идеологии здесь вообще невелика. Эстонцы воспринимают эту партию как чисто русскую и слишком радикальную. Во-вторых, дело в отсутствии ярких лидеров.