Вс, 11.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • Социолог про ОЛПЭ: эстонцы воспринимают эту партию как чисто русскую и слишком радикальную

Социолог про ОЛПЭ: эстонцы воспринимают эту партию как чисто русскую и слишком радикальную

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Объединенная Левая партия Эстонии.

ФОТО: Pm

На этой неделе, после долгого затишья, говорить о себе заставила Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ). Избрание нового председателя обернулось конфликтом в руководстве и изгнанием из партии прежних её ключевых деятелей, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

По мнению социолога Юхана Кивиряхк партия непопулярна, так как ниша для ее идеологии здесь вообще невелика. Эстонцы воспринимают эту партию как чисто русскую и слишком радикальную. Во-вторых, дело в отсутствии ярких лидеров.

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