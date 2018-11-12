Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа

"Да. Условились увидеться там", - сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Саммит пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Как заявил Песков журналистам, в воскресенье во время рабочего обеда в Париже президенты России и США поприветствовали друг друга, но возможности пообщаться не было. "Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", - сообщил Песков.

Беседа президентов была краткой, конкретные темы, в том числе ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности), не обсуждались

По словам пресс-секретаря, после этого Путин отправился на Международный форум мира. "Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу "до встречи"», - добавил Песков.

Путин так же сообщил, что у него состоялось краткое общение с президентом США. "Вам удалось пообщаться с Трампом?" - выкрикнули журналисты президенту, покидающему обед в Елисейском дворце. "Да", - ответил Путин.

Ранее предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом во время обеда, однако организаторы изменили рассадку, и в результате возникла интрига: смогут ли все-таки президенты РФ и США переговорить за обедом.

Источник в российской делегации сообщил, что схема рассадки лидеров, приглашенных в Париж на 100-летие окончания Первой мировой войны, была изменена Елисейским дворцом в последний момент, президенты РФ и США оказались друг напротив друга.

"Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", - сказал источник.

По его словам, рядом с В.Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гуттериш. "С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы", - добавил собеседник.