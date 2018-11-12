Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией

Как сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны, дислоцированные на авиабазе Эмари самолеты ВВС Германии Eurofighter в течение недели будут совершать полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.

Полеты согласованы с департаментом авиации диспетчерской службой Lennuliiklusteenindus (Служба авиационного сообщения).

Как отметили в Главном штабе, страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе для бреющих полетов.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса.