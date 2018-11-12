«Оплатите штраф»: инкассо донимают жителей Эстонии звонками

Так, одной из жертв инкассо стала Яаника Петти, которая рассказала, как ее обвинили в нарушении правил парковки. «Заметила, что был пропущенный вызов. Решила, что опять хотели что-нить будь продать. А через какое-то время пришло сообщение, что у меня не оплачен штраф за парковку неизвестного мне автомобиля», - сказала она.

По словам представителей Citypark, летом Петти не оплатила парковку у магазина электроники на Таммсааре-теэ в Таллинне. «Теперь Creditreform требует с меня 35 евро. Я никогда не ездила на машине с таким номером и не была в том магазине», - пожаловалась она.

Она была возмущена таким поведением предприятия, так как чуть не оплатила непонятный штраф. «У меня руки тряслись. Рассылают свои счета всем подряд. Разве это нормально?» - негодует она.

Петти решила добиться правды. Сначала она попросила инкассо доказать, что именно она должна оплатить штраф. Поскольку письменного ответа не последовала, Петти позвонила в инкассо, где ей сообщили, что они просто попытались взыскать долг.

Через пару дней ее перестали донимать с требованием оплатить штраф. «Они что, просто рассылают штрафы наобум, надеясь, что кто-то их оплатит?» - вопрошает она.

В немногословном комментарии Creditreform говорилось, что они не рассылают требования об оплате штрафа всем подряд.

«При востребовании долга всегда имеется основание», - заверила руководитель отдела взыскания долгов Credireform Пилле Адер.

Интересно, что Петти не одинока в своей беде. Житель Таллинна Карель (полное имя известно редакции) пожаловался, что Creditreform донимает его уже годами. «Года три-четыре назад я оплатил с телефона парковку за кого-то из своих знакомых. Потом машина где-то получила штраф, поэтому мне стали звонить, требуя оплатить его», - сказал он.

По словам Кареля, сотрудники инкассо-фирмы пытаются выманить его контактные данные, чтобы востребовать с него долг. «Когда говорю им, что автомобиль с такими номером не принадлежит мне, просят предоставить имена и телефоны людей, которые могут быть связаны с этой машиной», - рассказал он.

Карель каждый раз просил больше его не беспокоить, так как он понятия не имел, кому принадлежит автомобиль, получивший штраф. Затем сотрудники инкассо сообщил, что с радостью удалят его номер из своей базы, если он пришлет им электронное письмо со своими данными. «С какой стати я должен это делать? Я потребовал удалить мой номер раз и навсегда», - пояснил он.