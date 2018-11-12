Пн, 12.11.2018
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Президент Керсти Кальюлайд всю эту неделю будет работать в Ида-Вирумаа

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Керсти Кальюлайд в Нарве.

ФОТО: Tairo Lutter

На этой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет в очередной раз работать в Ида-Вирумаа, где встретится с представителями местной общественности.

В понедельник, 12 ноября, глава государства посетит Восточно-Эстонскую саперную группу и Вирускую тюрьму, а также примет участие в приеме, посвященном 100-летней годовщине Польши, который в этот раз пройдет в Нарве.

Во вторник президент Кальюлайд посетит предприятие Eesti Energia, завод по производству сланцевого масла Enefit280 и парк ветрогенераторов Балтийской электростанции. Вечером глава государства будет присутствовать на концерте в Александровской церкви в Нарве.

Во второй половине недели президент Кальюлайд посетит Ида-Вирускую центральную больницу, предприятие TNC-Components и встретится с руководством города Кохтла-Ярве.

Глава государства посетит Нарвскую эстонскую гимназию, общее здание ДППО и Спасательного департамента в Йыхви, предприятие Waldchnep, а также встретится с волонтерами Пуртсе.

Глава государства пообещала проработать нынешней осенью в Нарве в общей сложности месяц, разделив это время на три периода. В предыдущий раз президент Кальюлайд провела в Ида-Вирумаа две недели в конце лета, когда она встречалась с местными лидерами, посещала местные самоуправления, предприятия и государственные учреждения.

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