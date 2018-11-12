Обнаружены древние святилища развитой цивилизации

Каменные сооружения Тулан-54 и Тулан-52 расположены в пустыне Атакама в Чили, пишет lenta.ru. Раскопки обоих мест были завершены в 1985-м и 2015 году соответственно. Тулан-52 был построен примерно на пять тысяч лет позже, чем второй комплекс. Считается, что он, как и другое сооружение, служил поселением и местом проведения ритуальных обрядов для людей с 1110-900 годов до нашей эры до 550-360 годов до нашей эры.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что ни Тулан-54, ни Тулан-52 никогда не использовались для жизни, а были исключительно церемониальными центрами. Специалисты отмечают, что в комплексах было обнаружено много артефактов, использующихся для обрядов, однако никаких следов поселения выявлено не было. Например, археологи нашли позолоченные головы стервятников, ступки и шлифовальные плиты, которые использовались для приготовления пигментов и обработки растений, содержащих галлюциногены. Также были раскопаны останки более двух десятков детей.