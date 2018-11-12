В Ида-Вирумаа выросло число как местных, так и иностранных туристов

В Ида-Вирумаа туристов по-прежнему становится все больше: в сентябре их количество достигло отметки в 18 621 человека, из которых 7646 - это гости из-за рубежа.
По сравнению с сентябрем прошлого года туристический поток в Ида-Вирумаа вырос на 3%, сообщили в Департаменте статистики.
Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии продолжает пользоваться среди туристов из России: число россиян, которые останавливались в сентябре на ночлег в гостиницах региона, составило 4347 человек - это на 4% больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.
Число местных туристов выросло на 2,6% до 10 975 человек, а количество гостей из-за рубежа увеличилось на 3,6% до 7646 человек.
В Эстонии в целом, напомним, общее число останавливавшихся в гостиницах туристов в сентябре сократилось на 2%.