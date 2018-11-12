Пн, 12.11.2018
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  • В Ида-Вирумаа выросло число как местных, так и иностранных туристов

В Ида-Вирумаа выросло число как местных, так и иностранных туристов

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Гостиница Noorus в Нарва-Йыэсуу. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В Ида-Вирумаа туристов по-прежнему становится все больше: в сентябре их количество достигло отметки в 18 621 человека, из которых 7646 - это гости из-за рубежа.

По сравнению с сентябрем прошлого года туристический поток в Ида-Вирумаа вырос на 3%, сообщили в Департаменте статистики. 

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии продолжает пользоваться среди туристов из России: число россиян, которые останавливались в сентябре на ночлег в гостиницах региона, составило 4347 человек - это на 4% больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.

Число местных туристов выросло на 2,6% до 10 975 человек, а количество гостей из-за рубежа увеличилось на 3,6% до 7646 человек.

В Эстонии в целом, напомним, общее число останавливавшихся в гостиницах туристов в сентябре сократилось на 2%.

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