Черчесов: «Mногие в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у вас нет»
12 ноября 2018, 8:41
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью немецкому изданию Bild заявил, что президент РФ Владимир Путин блестяще выполняет свою работу.
Он наш лидер, который блестяще делает свою работу. Он поддерживал нас на чемпионате мира, и мы разговаривали по телефону время от времени. После окончания турнира он пригласил нас в Кремль.
Он сильный человек. Может быть, многие в Германии ревнуют, что у нас он есть, а у вас нет, – сказал Черчесов.