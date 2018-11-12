Пн, 12.11.2018
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  • Черчесов: «Mногие в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у вас нет»

Черчесов: «Mногие в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у вас нет»

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Станислав Черчесов.

ФОТО: CARL RECINE / REUTERS

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью немецкому изданию Bild заявил, что президент РФ Владимир Путин блестяще выполняет свою работу.

Он наш лидер, который блестяще делает свою работу. Он поддерживал нас на чемпионате мира, и мы разговаривали по телефону время от времени. После окончания турнира он пригласил нас в Кремль.

Он сильный человек. Может быть, многие в Германии ревнуют, что у нас он есть, а у вас нет, – сказал Черчесов.

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