В Таллинне при пожаре пострадали двое

10 ноября в 17.29 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на бульваре Сыпрузе в районе Мустамяэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире горят монитор и мебель. Спасатели помогли выбраться из квартиры одному пострадавшему, которого передали скорой помощи и доставили в больницу. В больницу доставили и второго мужчину, который сам смог выбраться из квартиры. Пожар был ликвидирован к 18.21. Точные обстоятельства инцидента выяснит расследование, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Спасательный департамент напоминает, что вовремя предупредить о пожаре может только исправный и правильно установленный дымовой датчик, который нужно проверять раз в месяц. Спасатели также напоминают, что можно заказать бесплатную консультацию на дому, чтобы вместе со специалистом проверить обстановку и при необходимости сделать изменения. Для этого нужно позвонить по номеру 1524 и забронировать подходящее время. Для пенсионеров и малообеспеченных семей в ходе консультации при необходимости также установят дымовые датчики.