TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin (R), talks with German Chancellor Angela Merkel (C) and US President Donald Trump as they attend a ceremony at the Arc de Triomphe in Paris on November 11, 2018 as part of commemorations marking the 100th anniversary of the 11 November 1918 armistice, ending World War I. (Photo by ludovic MARIN / POOL / AFP) ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

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Глуповатая улыбка Трампа Путину

Короткая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вновь продемонстрировала, что американский президент тяготеет к деспотам и автократам, пишет обозреватель Guardian Джулиан Боргер.

Эти выходные в Париже, где проходили памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, не должны были превратиться в тяжкое бремя для Трампа. Для политиков подобные события это возможность продемонстрировать, что они не просто говорящие машины.

Но для Трампа уикенд не задался с самого начала. Он приземлился вскоре после публикации своего «твита», направленного против президента принимающей страны Эммануэля Макрона. Он назвал «оскорбительными» слова, якобы сказанные Макроном о том, что ЕС нуждается в своей собственной армии для противостояния давлению со стороны США, Китая и России. Трамп неправильно истолковал высказывание Макрона, которое исказили некоторые американские СМИ.

Американский президент объявил, что поедет во Францию еще в августе. Он объяснил это тем, что муниципалитет Вашингтона выставил непомерный счет на проведение собственного военного парада в городе. В 2017 году парад в Париже его приятно поразил. Но французы устраивают парады в честь дня взятия Бастилии, но не в день памяти погибших в Первой мировой войне, пишет автор.

Через несколько часов после прибытия в столицу Франции Белый дом отменил участие Трампа в мемориальной церемонии в Белло, где погибли 2 тыс. американских военных. Причиной назвали дождь. Но алиби было шатким, что воочию продемонстрировали видеокадры с официальных церемоний с участием Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и представителями администрации Трампа, стоявших под легким моросящим дождем.

Когда президент Франции выступал с речью под Триумфальной аркой с порицанием национализма, который, как сказал Макрон, представляет собой противоположность патриотизма, и, «по существу, является предательством», Трамп слушал его слова с суровым выражением лица. Он расцвел, лишь когда увидел приближающегося Владимира Путина. Трамп встретил его глуповатой улыбкой, которая резко выделялась на фоне холодной внешней непоколебимости Макрона и Меркель. Российский лидер мрачно пожал их руки. А потом последовал жест «палец вверх» Трампу, отмечает обозреватель.

Вероятность встречи Путина и Трампа стала предметом многочисленных обсуждений. Выяснилось, что им предстояло сидеть рядом на совместном обеде в воскресенье, но расстановку кресел поменяли, и их места оказались напротив друг друга, что крайне затрудняет неформальное общение.

Ожидалось, что эти выходные станут демонстрацией солидарности Запада, но мимолетная встреча Трампа с Путиным в очередной раз напомнила, что американский президент тяготеет к автократам, считает Боргер.

Жесткое регулирование миграции - необходимость

Обсуждение американского президента и его идей продолжает обозреватель Times Клэр Фоугс, которая полагает, что жесткий подход Трампа к миграционной политике имеет здравую суть.

В США многие с симпатией относятся к так называемым караванам мигрантов, которые сейчас пересекают Мексику, пытаясь найти лучшую жизнь к северу от нее. Это напоминает им то, что происходило в самих США, когда колонисты отправлялись на запад континента, осваивая новые территории. Дональд Трамп называет это «вторжением».

Но в своем упрощенном понимании Трамп и республиканская партия правы. Их инстинкт к защите и укреплению американской границы может со стороны показаться неблагородным, но это необходимая мера. Вы можете не соглашаться с тактикой Трампа и морщиться от его слов, но в фундаментальном смысле он прав, утверждает автор.

Трамп прав, когда заявляет тем, кто хочет попасть в США нелегально: «Никто сюда не попадет. Мы не позволим людям сюда попасть». Несколько тысяч военных, отправленных к границе, являются доказательством его решимости, и люди в караване понимают смысл его слов. Некоторые из них решили прекратить свой поход в Мексике, понимая, что дальнейшая их жизнь будет полна неопределенности, а ее значительную часть они проведут в заключении в специальных центрах для мигрантов.

Сравните простоту слов Трампа с противоречивыми заявлениями европейских лидеров, которые заставили миллионы людей решиться на рискованное путешествие. Через три года после слов Меркель о том, что мигрантам рады, бессчетное число мигрантов утонуло в Средиземном море, а торговцы людьми от Ливии до Лондона стали еще богаче, отмечает Фоугс.

Администрация Трампа справедливо пытается внести ясность в то, чем отличаются настоящие беженцы от экономических мигрантов. Летом было принято решение, что жертвы домашнего насилия и те, кто пострадал от действия криминальных группировок, больше не смогут получать статус беженца в США. На прошлой неделе было объявлено, что мигранты, которые нелегально пересекут южную границу, больше не смогут просить убежище в стране, пишет автор.

Фоугс полагает, что конвенция ООН о статусе беженцев изжила себя. Ее определение беженца как человека со «вполне обоснованными опасениями стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений» охватывают сотни миллионов человек. Она была составлена до появления смартфонов, через которые даже самые бедные могут узнавать о достатке людей в других странах. Им достаточно лишь ступить на «благословенную землю» Запада, чтобы их дело рассмотрел суд, а у них появился шанс остаться. Понятно, что миллионы людей будут идти на риск, чтобы туда попасть.

Правда заключается в том, что Запад достиг крайней точки в том, что касается терпимости к массовой миграции, продолжает автор Times. Мы видели, к чему привела политика Меркель: европейцы активно голосуют за крайне правых. Подобная ситуация сильно меняет отношение жителей к миграции в целом. Когда люди чувствуют, что смысл границ теряется, у них появляется негативное отношение к тем, кто по-настоящему нуждается в защите от преследований. Также массовая миграция из развивающихся стран лишает эти государства молодых, энергичных, динамичных людей, пишет обозреватель.

Единственным выходом из кризиса могла бы стать поддержка странами вроде США и Великобритании глобального экономического развития, что снизило бы потребность миграции. Но это слишком долгосрочный план, а другой альтернативы, по сути, нет. Пока же, чтобы избежать скатывания в политические крайности, нужно усиливать границы. Если мы хотим, чтобы общество благосклонно относилось к легальной миграции, нужно быть бескомпромиссными в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. И если мы хотим помочь тем, кто на самом деле нуждается в убежище, нам не нужно поощрять молодых людей пересекать континенты и моря, чтобы добраться до вымощенных золотом улиц Запада, резюмирует обозреватель Times.

УЗИ выявит вероятность деменции

Пятиминутное УЗИ области шеи может выявить вероятность развития деменции через 10 лет - то есть еще до появления симптомов, сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на исследование британских ученых.

Эксперты надеются, что несложная процедура станет стандартной для людей среднего возраста, у которых существует риск развития этого заболевания. Исследование, которое включало наблюдение за силой пульса, направляющегося к мозгу, провели ученые Университетского колледжа Лондона.

Когда сердце сокращается, получаемый в результате физический пульс достигает разные участки тела с отличающейся интенсивностью. По словам ученых, здоровые эластичные сосуды поблизости к сердцу, как правило, смягчают каждое сердцебиение, подавляя его энергию, и тем самым защищая хрупкие кровяные сосуды в теле.

Но различные факторы вроде старения и высокого давления могут негативно повлиять на гибкость сосудов и снизить их защитный эффект. В результате более мощный пульс может повреждать хрупкие сосуды мозга. Со временем это может привести к повреждениям небольших мозговых сосудов, структурным изменениям в системе кровеносных сосудов мозга и небольшим кровотечениям (мини-инсультам), и в результате привести к развитию деменции, пишет газета.

В исследовании, длившемся 15 лет, приняли участие 3200 добровольцев среднего возраста. В 2002 году им сделали УЗИ, которое определило интенсивность сердцебиения. Затем ученые проверили их способности на запоминание и решение задач. Если показатель интенсивности сердцебиения был выше, вероятность снижения когнитивных способностей оказалась тоже выше на 50%, пишет издание.