Рибери ударил журналиста за критику
12 ноября 2018, 9:44
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери стал участником конфликта после матча с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре немецкой Бундеслиги (2:3).
Как сообщает Sport.de, после окончания игры футболист встретился с журналистом Патриком Гийю возле автобуса команды. Они обменялись эмоциональными репликами, в результате чего футболист нанёс Гийю три пощёчины, а также ударил в грудь.
Как утверждает издание, Рибери остался недоволен критикой со стороны Гийю, обвинившего его в двух из трёх пропущенных мячей от «Боруссии». При этом хавбек и журналист давно знакомы.
На следующий день, 11 ноября, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что Рибери и Гийю обсудят произошедшее во время личной встречи.