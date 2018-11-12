Рибери ударил журналиста за критику

Как сообщает Sport.de, после окончания игры футболист встретился с журналистом Патриком Гийю возле автобуса команды. Они обменялись эмоциональными репликами, в результате чего футболист нанёс Гийю три пощёчины, а также ударил в грудь.

Как утверждает издание, Рибери остался недоволен критикой со стороны Гийю, обвинившего его в двух из трёх пропущенных мячей от «Боруссии». При этом хавбек и журналист давно знакомы.