Пн, 12.11.2018
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Рибери ударил журналиста за критику

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Ribery põrkas treeningul peaga vastu väravaposti

ФОТО: MICHAEL DALDER / REUTERS

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери стал участником конфликта после матча с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре немецкой Бундеслиги (2:3).

Как сообщает Sport.de, после окончания игры футболист встретился с журналистом Патриком Гийю возле автобуса команды. Они обменялись эмоциональными репликами, в результате чего футболист нанёс Гийю три пощёчины, а также ударил в грудь.

Как утверждает издание, Рибери остался недоволен критикой со стороны Гийю, обвинившего его в двух из трёх пропущенных мячей от «Боруссии». При этом хавбек и журналист давно знакомы.

На следующий день, 11 ноября, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что Рибери и Гийю обсудят произошедшее во время личной встречи.

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