ФОТО: KV,EE

Пятикомнатная квартира в Старом городе ждет семью, вместе с которой она сможет встретить приближающуюся зиму и все последующие.

Самобытная квартира, общая площадь которой составляет 133 квадратных метра, расположена в возведенном в XVII веке здании. В доме с классическим фасадом в последний раз делали основательный ремонт в 1999 году, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

В отремонтированной квартире сохранилась оригинальная лестница в стене и расписные балки. В ней есть три спальни, открытая кухня и гостиная с камином. Помимо этого, в квартире имеется просторная столовая, где можно проводить веселые встречи, а также отдельная ванная комната и душевая.

ФОТО: KV.EE

Из окон открывается вид на уютный двор и крыши Старого города. Панорама, открывающаяся с террасы на крыше тоже не оставит никого равнодушными.

ФОТО: KV.EE