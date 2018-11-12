Еще два случая с угарным газом в Кохтла-Ярве: среди пострадавших - трехлетний ребенок

В воскресенье, 11 ноября, в 20:54 сообщили, что в Ярвеской части Кохтла-Ярве на улице Пярна трехлетнему ребенку стало плохо во время купания в ванной. Результаты замеров показали повышенное содержание угарного газа в помещении. Скорая помощь доставила ребенка в больницу для контроля состояния его здоровья. Спасатели проверили и остальные квартиры, из одной была госпитализирована для проверки состояния здоровья 42-летняя женщина. Квартиры и подъезд проветрили.

По словам руководителя спасательными работами, ни в одной из проверенных квартир не был установлен датчик угарного газа.

Спасатели просят относиться с пониманием к проверкам, производимым в ходе спасательных работ по газовым происшествиям. Может случиться так, что при утечке газа в одной из квартир дома возникнет необходимость проверить все квартиры в подъезде. Это может произойти даже в ночное время.

Датчик угарного газа дает сигнал только тогда, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека, поэтому самым первым шагом обезопасить себя должна стать установка датчика угарного газа. С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка.

Что делать, если сработал датчик угарного газа?

• Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.

• Выключить все отопительные системы или потушить огонь в печке или плите.

• Вызовите на место профессионального техника, который поможет разрешить проблему. До приезда техника сами не включайте отопительные приборы.

• Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух, вызовите скорую

Газовые происшествия в Ида-Вирумаа октябре

16 октября в 23:06 спасатели получили вызов в волость Алутагузе, в садовое товарищество «Ветеран», где в частном доме сработал датчик угарного газа. На месте выяснилось, что в здании высокая концентрация угарного газа, причиной стало то, что рано закрыли заслонку печи. Спасатели проветрили помещение. Люди не пострадали.

19 октября в 22:19 в центр тревоги сообщили о том, что в квартире на улице Хайгла в Нарве произошла утечка природного газа. Из подъезда эвакуировали 16 человек, помещения проветрили. Никто не пострадал.