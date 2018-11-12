EKRE собирает подписи против присоединения к Марракешскому договору о миграции

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приступила к сбору подписей на портале www.petitsioon.ee против присоединения Эстонии к Марракешскому договору о миграции, который позволит оказывать давление на страны, чтобы они принимали экономических иммигрантов.
По мнению вице-председателя EKRE Мартина Хельме, эстонскому народу пора подать правительству и президенту четкий сигнал, что поддержка подобного соглашения Эстонией неприемлема.
«Марракешский договор — это сплетенный за спинами мононациональных государств заговор, стремящийся вопреки конституционному порядку превратить нас в пункт назначения для иммиграции. Это основательная программа по ликвидации мононациональных государств и поощрению мультикультурализма», - сказал Хельме.
Авторы петиции рассчитывают до 1 декабря собрать 10 000 подписей.