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EKRE собирает подписи против присоединения к Марракешскому договору о миграции

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Мартин Хельме.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приступила к сбору подписей на портале www.petitsioon.ee против присоединения Эстонии к Марракешскому договору о миграции, который позволит оказывать давление на страны, чтобы они принимали экономических иммигрантов.

По мнению вице-председателя EKRE Мартина Хельме, эстонскому народу пора подать правительству и президенту четкий сигнал, что поддержка подобного соглашения Эстонией неприемлема.

«Марракешский договор — это сплетенный за спинами мононациональных государств заговор, стремящийся вопреки конституционному порядку превратить нас в пункт назначения для иммиграции. Это основательная программа по ликвидации мононациональных государств и поощрению мультикультурализма», - сказал Хельме.

Авторы петиции рассчитывают до 1 декабря собрать 10 000 подписей.

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