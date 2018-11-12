Ребенок оказался в опасности из-за попавшего в помещение угарного газа

В 0.40 ночью 10 ноября спасателям поступило сообщение, что в деревне Рыстла волости Пыльтсамаа в квартире с печным отоплением сработал датчик угарного газа. Спасатели выяснили, что угарный газ, скорее всего, попал в помещение из-за задвинутой слишком рано печной заслонки.

Спасательный департамент напоминает, что нельзя слишком рано задвигать заслонку отопительного устройства. После топки печи желательно проветрить помещения. Невидимый и не имеющий запаха крайне токсичный угарный газ, попадающий в помещение из-за слишком рано задвинутой заслонки, смертельно опасен, его можно обнаружить только с помощью датчика угарного газа. В 2017 году в Эстонии от отравления угарным газом, проникшим в помещение из работающего на твердом топливе отопительного устройства, скончались пять человек.