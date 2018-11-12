Анализ пенсионных фондов от Postimees: кто был успешен, а кто реально потерял деньги инвесторов?

Однако репутация пенсионных фондов в целом весьма негативна. Регулярно выходящие рапорты ОЭСР годами свидетельствовали, что наши пенсионные фонды хуже фондов остальных членов организации, а также некоторых стран, не входящих в нее, изученных для сравнения. Из-за результатов рапорта некоторые политики и заинтересованные группы подняли вопрос, необходима ли вообще вторая пенсионная ступень.

ФОТО: Postimees

Руководители фондов, оправдывая результаты, оказались весьма неубедительны. Указывалось на сомнительную методику ОЭСР, в последнее время отставание фондов от реальной производительности объясняли и нашей более быстрой по сравнению с развитыми странами инфляцией.

Факт, что, например, в 2015 году, когда в Эстонии была дефляция, наши пенсионные фонды действительно демонстрировали чуть лучшие результаты, и на основании средней реальной производительности входили в число середнячков по ОЭСР. Средняя реальная производительность эстонских пенсионных фондов составляла в том году 2,1, что давало 14-е место из 31 исследованной страны. По номинальной производительности эстонские пенсионные фонды были шестыми с конца. Например, средняя реальная производительность финских пенсионных фондов составляла 5,3%.

Кто потерял деньги инвесторов?

У эстонских пенсионных фондов очень разная стратегия и, как это обычно бывает со средними показателями, они не обязательно показывают что-то конкретное. Для пенсионного инвестора важен конкретный фонд, где он собирает или планирует собрать будущие пенсионные накопления – прибавится ли там денег или, наоборот, станет меньше, и будут ли накопления расти быстрее инфляции.

Postimees рассчитал реальную производительность второй ступени с момента ее создания. Результаты неудивительны, успешные фонды отчетливо отличались от остальных.

Во главе всех четырех инвестиционных стратегий находятся пенсионные фонды Luminor и LHV, фонды Swedbank и SEB явно им уступают. Особенно скверна ситуация с консервативными пенсионными фондами: руководители фондов двух банков реально потеряли деньги инвесторов. По данным пенсионного центра, у Консервативного фонда SEB и пенсионного фонда Swedbank K1 в сумме более 20 000 накопителей пенсионного имущества. При этом два фонда не достигли цели консервативных фондов, которая состоит в сохранении имущества.

Правда, по реальной производительности и среди консервативных, и среди агрессивных фондов больше беспокоят индексовые фонды Tuleva и других управляющих фондами, но, поскольку они действовали недолго, пока рано делать основательные выводы относительно их успешности. Пенсионное накопление – это все же долгосрочный процесс или даже долгосрочная инвестиция, в связи с чем производительность следует оценивать в течение долгого времени.

По словам члена правления SEB Varahaldus Свена Кунсинга, эстонская инфляция местами была очень высока, что характерно для развивающейся экономики, например, в 2008 году она составляла 10,4% в год.