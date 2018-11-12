Пн, 12.11.2018
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УЕФА готов перенести матчи Лиги чемпионов на выходные

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5 Meistrite liiga tiitliga (neli Realiga, üks Manchester Unitediga) jääb Cristiano Ronaldo alla vaid AC Milanile (7) ja Realile (13). FC Barcelonal, Müncheni Bayernil ja Liverpoolil on tiitleid sama palju kui portugallasel.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS/Scanpix

УЕФА не намерен мириться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу и уже разрабатывает способы противодействия, сообщает championat.com.

B знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.

В ведущих лигах недовольны планами УЕФА – руководители испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.

Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.

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