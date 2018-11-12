УЕФА готов перенести матчи Лиги чемпионов на выходные

УЕФА не намерен мириться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу и уже разрабатывает способы противодействия, сообщает championat.com.
B знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.
В ведущих лигах недовольны планами УЕФА – руководители испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.
Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.