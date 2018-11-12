Swedbank вводит мгновенные платежи

Это означает, что наряду с моментальными платежами в рамках своего банка клиенты Swedbank во всех странах Балтии смогут получать мгновенные переводы из других европейских банков, предлагающих подобную услугу, а также совершать мгновенные платежи в новом мобильном приложении Swedbank 2019, пишет rus.db.lv.

Получать мгновенные денежные перечисления клиенты могут независимо от способа их отправки. В свою очередь отправлять их в другой банк можно в новом мобильном приложении Swedbank 2019, которое работает параллельно основному приложению Swedbank и является испытательной средой его новой версии. В новом приложении Swedbank 2019, помимо мгновенных перечислений, пользователям доступны и другие новшества, например, уже широко используемые мобильные бесконтактные платежи.

Быстрые платежи доступны пользователям устройств Android и iOS. Сейчас мгновенные перечисления в местные банки частные лица могут совершать в приложении Swedbank 2019, но в будущем эта функция появится также в новой окончательной версии действующего приложения, а потом и в интернет-банке.

Большинству клиентов Swedbank быстрые платежи доступны уже давно, так как примерно 85% денежных переводов осуществляются в пределах Swedbank и исполняются незамедлительно.