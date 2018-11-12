Apple бесплатно меняет дисплеи iPhone X

По словам производителя, было установлено, что некоторые iPhone X испытывают проблемы с сенсорным дисплеем. Они связаны с неисправным компонентом в модуле экрана. Последствия этого могут проявляться так: дисплей или часть экрана не откликаются на прикосновения или откликаются с задержкой; дисплей реагирует, несмотря на то, что прикосновения не было.