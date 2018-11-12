Apple бесплатно меняет дисплеи iPhone X
12 ноября 2018, 11:25
Компания Apple запустила программу по бесплатной замене дисплеев iPhone X. Об этом сообщается на странице поддержки на сайте Apple.
По словам производителя, было установлено, что некоторые iPhone X испытывают проблемы с сенсорным дисплеем. Они связаны с неисправным компонентом в модуле экрана. Последствия этого могут проявляться так: дисплей или часть экрана не откликаются на прикосновения или откликаются с задержкой; дисплей реагирует, несмотря на то, что прикосновения не было.
В связи с этим Apple решила запустить программу по замене модулей экрана для пострадавших устройств бесплатно для пользователей. Замена производится через магазины Apple или авторизованные сервисные центры. Другие модели iPhone под программу замены не подпадают.