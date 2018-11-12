Эльмар Вахер в день столетия полиции: мы сейчас погружаемся в кризисные времена

Расцветшее пышным цветом насилие дома, становящаяся все более повседневной киберпреступность и активная подготовка к волне преступности, связанной с миграцией. Это те проблемы, которые ожидают отмечающую сегодня столетний юбилей полицию. И все это в ситуации, когда в течение ближайших пяти лет каждый четвертый полицейский может получить право на досрочный заслуженный отдых и уйти из полиции, пишет Postimees.
«Нужно говорить о тех работах, где жизнь человека не находится в опасности. Если есть выбор: читать лекции в школе или ловить убийц, то я выберу второй вариант», - сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер (43).
- Наше интервью выходит в день, когда полиция отмечает столетний юбилей. Что вас как руководителя организации беспокоит сейчас больше всего?
- Год назад мы с моей командой думали, что мы можем подарить на столетие Эстонии? Наш подарок – это то, что каждый из нас без остатка посвящает себя тому, чтобы семьи и дети Эстонии были здоровы. Мы боремся с насилием в близких отношениях, чтобы его было как можно меньше. Если мы сейчас не поможем детям из этих семей, то через 15-20 лет этот ребенок окажется у нас в арестном доме. Мы этим очень много занимаемся, но я знаю, что мы можем еще лучше.
Когда политики спрашивают у меня о бюджете полиции, я могу точно сказать, в чем еще нуждается Департамент полиции и погранохраны в последующие два или пять лет. Но если мы говорим о более отдаленном будущем, то все необходимые деньги нужно направить на детей – в образование, в опорные услуги, в кружки по интересам. Тогда через 20 лет Эстония будет более безопасной.
В год полиция расследует около 3000 случаев насилия в близких отношениях, но по этой теме поступает 15 000 сообщений. Согласно результатам исследований, полиции не сообщают примерно о 60 процентов случаев. По этим показателям выходит, что каждый день дома страдает около ста человек. Почему эстонский мужчина бьет дома жену и детей?
Эстонский мужчина врос в среде, где насилие являлось обычным поведением. Тот, кто ударил один раз, ударит и во второй раз. Советское мышление сопровождает нас.
Во-вторых, эстонцы – чемпионы мира по пьянству. Если посмотреть на случаи насилия в близких отношениях, то более половины из них связаны с алкоголем.
Третьим я бы назвал то, что мы не бережем потерпевших. Мы недостаточно заботимся о них. Государство не должно снова подвергать потерпевших опасности, создавая ситуацию, при которой они должны все описывать снова, и снова переживать случившееся.
В следующем году мы примем на вооружение камеры, которые прикрепляются к форменной одежде. Это защитит и убережет потерпевшего, особенно в случае насилия в близких отношениях. Вся обстановка на месте происшествия, которую видит отреагировавший на вызов полицейский, будет записываться на видео, и мы сможем использовать эти записи в качестве доказательства.
- Видите ли вы, что система ценностей меняется?
- Я вижу хорошие тенденции. Полиция знает больше, чем когда-либо раньше. Десять лет назад я не мог бы говорить обо всем этом, поскольку мы не знали о масштабах проблемы.
После раскрытия убийства Варвары в Нарве (девятилетняя Варвара пропала в приграничном городе и позже, в марте 2012 года, ее нашли мертвой. В апреле 2016 года полиция сообщила, что два года назад убийца покончил с собой – ред.), мы заметили, что местные жители начали больше доверять полиции. Результатом стало то, что количество преступлений, связанных с домашним насилием, увеличилось. В действительности же увеличилось оповещение. Жители Нарвы нашли в себе смелость сообщить.
Я предполагаю, что у полиции есть более лучшая картина того, что в действительности происходит в наших семьях и в нашем обществе. Как много у нас такого ощущения, что общество находится в стрессе, которое выражается в избиениях, пьянках?
Часть культуры эстонцев – много работать. Желание быть успешным настолько велико, что для того, чтобы заниматься личными делами остается очень мало времени. Так и в полиции.
Пару недель назад в восемь часов вечера я стоят во дворе дома полиции. Знал, что сейчас нет много срочных дел, требующих немедленного расследования. Мне было приятно, что окнах кабинетов не горел свет. Я понимал, что люди дома с семьями.
- Как много окон остается темными из-за того, что из полиции уходит больше людей, чем приходит?
- Да, уходят больше, чем приходят. Это выбор, который нужно акцептовать. Все изменения последних лет были сделаны с мыслью о том, чтобы направить как можно больше денег на тех полицейских, которые работают на улицах и постоянно помогают людям.
2019 год станет для нас поворотным. Ни я, ни мои коллеги не помним, чтобы у нас прежде повышались зарплаты на десять процентов.
Это касается и оценок людей. Одна из главных претензий полиции в том, что нас не видно. Недавно газета Sakala задала в заголовке риторический вопрос: когда вы в последний раз видели полицию? Первая половина года принесла рекордное количество трагических аварий. Первым делом вновь было сказано, что полиции же не видно на трассах.
Грустно слышать, что культуру дорожного движения должна выстраивать полиция.
Начало лето было трагическим в движении. Чтобы быстро оказать влияние, в августе мы увеличили надзор за дорожным движением за счет других работ на 40 процентов. Во второй половине августа количество ДТП начало сокращаться и на данный момент нам удалось вернуть ситуацию под контроль.
Весьма часто мы говорим о том, видим ли мы полицию. Считаем погибших и аварии. Мы должны учитывать, что количество автомобилей за последние пять лет в Эстонии увеличилось на 100 000 штук. Плотность движения на шоссе выросла на 20 процентов. Одним словом: количество пройденных километров значительно увеличилось. У людей есть деньги, чтобы покупать машины и топливо.
Меня, как генерального директора, заставляет задуматься то количество задач, которые полиция, исходя из закона, должна выполнять. Если ты едешь в Таллиннский аэропорт, то тебя досматривает G4S, чтобы у тебя не оказалось с собой оружия или бомбы. А если в Кадриорге столкнулись машины, – то есть, речь идет о мелкой аварии – на место должна приехать полиция. Абсурдно!
- Какой должна быть полиция? Часть людей думают, что злой, и только выписывать штрафы. Сама полиция хочет быть дружелюбной и направлять людей на правильное поведение.
- Недавно было проведено исследование на предмет использования мобильного телефона за рулем. Более 70 процентов людей сказали, что не только говорят по мобильному за рулем, но и читают сообщения. Опаснее всего не то, что ты держишь телефон у уха, а то, что ты делаешь до того.
Те же люди сказали, что полиция должна больше штрафовать. Они ждут, что полиция начнет их штрафовать. Полиция, прежде всего, должна быть дружелюбной. А не в панике искать, где бы замерить превышение скорости.
Когда пару недель назад выпал первый снег, мы завершили работу в кабинетах и вышли на улицу. Своим нахождением на месте мы начали успокаивать движение. Говорили с людьми: ты, конечно, можешь ехать на своей летней резине, но, пожалуйста, не делай этого, потому что бы опасен для себя и окружающих. Люди поняли. Это показывает, что мы не должны только штрафовать.
Мы в итоге дошли до того, что зарплаты кабинетных дознавателей и людей, работающих на улицах, сравнялись. Дело в образе мышления, как частное лицо, тебе никогда не захочется пойти к полицейскому в кабинет. Если с тобой что-то произошло, то полиция приедет к тебе и сразу тебе поможет. Тебе не нужно, чтобы полиция приехала к тебе домой, зафиксировала происшествие и на следующий день вызвала к себе. Все это заняло у нас много времени.
- В течение следующих пяти лет почти 1000 полицейских достигнут пенсионного возраста. Из полицейской школы не придет достаточного количества человек, кроме того, продолжится и обычный уход с работы. Каковы перспективы?
- Мы погружаемся в кризис. Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны 3800 сотрудников полиции, из них у 900 появится возможность уйти на спецпенсию. Это – 50-летние люди, совсем молодые, сильные физически, но в то же время опытные.
- Их выбор прост: если уйти из полиции на пенсию, они начнут получать спецпенсию и найдут себе какую-то работу на стороне. Если остаться в полиции, то пенсии они получать не будут. Уход из полиции – это слишком соблазнительная возможность?
- Именно. Причем, спецпенсия значительно больше обычной – в среднем больше 800 евро в месяц. Но в 50 лет ты же не сядешь дома.
Каковы решения? После повышения зарплат в будущем году, мы окажемся в ситуации, при которой заканчивающий Академию МВД полицейский будет приходить к нам, и его брутто-зарплата будет как минимум 1400 евро. В Таллинне и в Нарве добавляются так называемые региональные доплаты, соответственно 200 или 300 евро. Так может возникнуть мотивация – выполнять эту интересную работу.
Могла бы быть возможность, чтобы люди пенсионного возраста оформляли себе пенсию, но могли оставаться у нас. Спецпенсию же так и так возьмут, эти расходы все равно у государства возникнут. Очень много выходящих на пенсию людей отправляются в другие государственные учреждения, например, в Налогово-таможенный департамент, местное самоуправление. Это могла бы быть возможность, которую государство могло бы применить. Бюджет есть, но сейчас неизвестно, как будет дальше.
- Я предполагаю, что количество работников в любом случае в полиции сократится. Сколько есть пространства для сокращения?
- Полиция настолько маленькая, что пространства для сокращения у нас больше нет. Мы бы сразу взяли на работу 150 человек. Если нам придется искать еще пространство для сокращения, то придется меньше делать часть работы. Придется начать отказываться от тех работ, где нет угрозы для жизни людей. Например, очереди за паспортами могут увеличиться.
Другое дело – профилактика. Если мне придется выбирать: провести лекцию в школе или ловить убийц, я должен буду выбрать второй вариант.
- Но неизбежно станет меньше и тех, кто измеряет скорость и ищет украденные велосипеды.
- Да, абсолютно. Также, сможем ли мы изучать преступные сообщества?
После убийства Николая Таранкова (Таранкова убили в сентябре 2016 года. Его убийцу – Юрия Воробья – приговорили к десяти годам лишения свободы – ред.), мы оказались в ситуации, когда в преступном мире Эстонии не оказалось лидера. Мы знаем, кто хочет занять это место – два человека. В случае одного ситуация такова, что если он получит власть, то может начаться насилие. Мы должны это предотвратить.
Или скажем, мы не удержим способность использовать вертолеты или вести спасение на водах. Можем также пересмотреть службу региональных констеблей.
- Вернемся к слабой стороне – к защите. Одной из тем последнего время были так называемые rape drug (напитки для изнасилования – ред.) – GHB. Из обнародованных историй складывается ощущение, что подливаемые тайком в ночных клубах колпачки очень распространены. Эти люди смотрят на полицию, которая говорит, что она ничего не видит.
- Сейчас в принципе нет угрозы, что одни люди будут травить других в общественных местах. Полиции была предоставлена возможность скрытно проверить все эти факты. Но мы не исключаем, что это вообще может произойти. У нас было несколько расследований, где были подозрения, но никто задержан не был.
- То есть это миф, что в ночных клубах есть опасность быть отравленным?
- Мы много говорили с теми, кто рассказывает эти истории. Мы нашли этих людей и выяснили, что это истории двух-трехлетней давности. Когда начали их проверять, то не нашли ни одного случая, при котором человек пошел на вечеринку и его изнасиловали потому, что кто-то что-то скрытно добавил в напиток.
Я, как генеральный директор, могу исходить только из фактов, и могу заверить, что мы это очень много расследовали и продолжаем расследовать.
- То есть, эти люди врут?
- Очень часто мы доходим до того, что люди просто думают, что это был колпачок. В действительности, речь идет скорее об экстази или алкоголе, который взывал сонливость и потерю памяти. Я не говорю, что такого вообще не было, я уверен, что есть люди, которые хотели бы этим воспользоваться, но ни одного случая, который можно было бы отправить в суд, у нас нет.
В интересах установления истины нам крайне важно, чтобы если потерпевший пришел в полицию или в скорую помощь, у него тут же взяли анализ, чтобы понять, о каком веществе идет речь. GHB очень быстро исчезает из организма. Уже через несколько часов отравление, конечно, можно будет определить, но нельзя будет понять, о каком веществе идет речь. Анализ нужен для установления истины и для того, чтобы быть очень хорошим партнером для потерпевшего, чтобы он нам верил.
И эксперимент Postimees показал, что был получен стакан, в котором когда-то находился GHB. Экспертиза судебных экспертов показала, что доза была настолько мала, что, вероятнее всего, стакан просто плохо помыли.
- Вторая связанная с молодым поколением тема, по которой есть конфликт с полицией, это – конопля. Полиция Эстонии очень воинственно настроена ко всему, что касается конопли. Среди молодежи культура конопли является все более повседневной и нормальной. Даже в Литве легализовали медицинскую коноплю. Не перебарщивает ли полиция?
- Мы видим эту лестницу вниз. Возникновение зависимости намного больше, чем у алкоголя. Мы видим, как быстро употребляющий коноплю оказывается на игле.
- Насколько велика эта связь?
- В Эстонии 8000 колющихся наркоманов. Большая часть из них начинала с других веществ, никто сразу не приходит к игле. Примеров, когда после конопли очень быстро начинают колоться и в итоге воровать, очень много.
- Если мы сравним нас со странами Западной Европы и Северной Америки, где конопля становится все более повседневной и допустимой, то насколько сильно от них отличается общество Эстонии?
- Полиция Канады не очень рада этому. Не в моей власти оценивать общество, вероятнее ли у нас возникновение зависимости.
Если посмотреть на эстонцев, которые пьют больше всех в мире, то, может быть, мы являемся и самыми большими потребителями конопли. У нас в крови переходить границы.
- Преступность меняется. Обычных имущественных преступлений становится все меньше. В то же время, количество ИТ- и киберпреступлений каждый год увеличивается в два раза. Какие тенденции ждет полиция?
- Кражи переезжают в интернет, где ущерб от одного единичного преступления очень маленький, поскольку за сотни и тысячи мошенничеств можно получить больший навар. Нет смысла расследовать одно преступление на 10 евро, нам нужно добраться до человека, который совершает их масштабно.
Умение работать с компьютером стало неразрывной частью работы полиции, это такой же рабочее средство, как пара сапог у патрульного полицейского. Мы лучше не купим ружье и вложим больше в киберзнания, поскольку мы же сейчас не проигрываем битвы в перестрелках.
У нас, к счастью, сейчас есть немного времени для учебы, но мы должны быть готовы к сопряженной с миграционным кризисом возможной волне преступности. Руководитель немецкой федеральной полиции говорит о 1,6 миллиона нелегалов в Германии, о которых полиция ничего не знает. Руководитель финской полиции безопасности говорил, что у них 300 человек, ударившихся в радикализм, которых невозможно отследить.
Сейчас с точки зрения миграции мы по-прежнему остается транзитной страной, но в какой-то момент начнет тихо создаваться община, в случае которой нам нужно будет думать, как с ними справляться.
- В понедельник в Таллиннской телебашне пройдет мероприятие «Полиция 100». С каким посылом вы предстанете перед коллегами?
- Я никогда не был пьяняще одобрительным. Наша команда сильно напрягается и это заслуживает признания, но много есть того, что мы могли бы делать еще лучше.
Мы очень хорошо умеем патрулировать улицы, этому мы учились десятилетиями, но все больше нам нужно проводить патрулирования, в хорошем смысле, в социальных сетях. Не нужно ждать заявлений, находясь в социальных сетях, мы можем сами добираться до потерпевшего. И до человека, который чувствует себя настолько загнанным в угол, что не может обратиться со своими проблемами в полицию.