Эльмар Вахер в день столетия полиции: мы сейчас погружаемся в кризисные времена

- Какой должна быть полиция? Часть людей думают, что злой, и только выписывать штрафы. Сама полиция хочет быть дружелюбной и направлять людей на правильное поведение.

- Недавно было проведено исследование на предмет использования мобильного телефона за рулем. Более 70 процентов людей сказали, что не только говорят по мобильному за рулем, но и читают сообщения. Опаснее всего не то, что ты держишь телефон у уха, а то, что ты делаешь до того.

Те же люди сказали, что полиция должна больше штрафовать. Они ждут, что полиция начнет их штрафовать. Полиция, прежде всего, должна быть дружелюбной. А не в панике искать, где бы замерить превышение скорости.

Когда пару недель назад выпал первый снег, мы завершили работу в кабинетах и вышли на улицу. Своим нахождением на месте мы начали успокаивать движение. Говорили с людьми: ты, конечно, можешь ехать на своей летней резине, но, пожалуйста, не делай этого, потому что бы опасен для себя и окружающих. Люди поняли. Это показывает, что мы не должны только штрафовать.

Мы в итоге дошли до того, что зарплаты кабинетных дознавателей и людей, работающих на улицах, сравнялись. Дело в образе мышления, как частное лицо, тебе никогда не захочется пойти к полицейскому в кабинет. Если с тобой что-то произошло, то полиция приедет к тебе и сразу тебе поможет. Тебе не нужно, чтобы полиция приехала к тебе домой, зафиксировала происшествие и на следующий день вызвала к себе. Все это заняло у нас много времени.

- В течение следующих пяти лет почти 1000 полицейских достигнут пенсионного возраста. Из полицейской школы не придет достаточного количества человек, кроме того, продолжится и обычный уход с работы. Каковы перспективы?

- Мы погружаемся в кризис. Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны 3800 сотрудников полиции, из них у 900 появится возможность уйти на спецпенсию. Это – 50-летние люди, совсем молодые, сильные физически, но в то же время опытные.

- Их выбор прост: если уйти из полиции на пенсию, они начнут получать спецпенсию и найдут себе какую-то работу на стороне. Если остаться в полиции, то пенсии они получать не будут. Уход из полиции – это слишком соблазнительная возможность?

- Именно. Причем, спецпенсия значительно больше обычной – в среднем больше 800 евро в месяц. Но в 50 лет ты же не сядешь дома.

Каковы решения? После повышения зарплат в будущем году, мы окажемся в ситуации, при которой заканчивающий Академию МВД полицейский будет приходить к нам, и его брутто-зарплата будет как минимум 1400 евро. В Таллинне и в Нарве добавляются так называемые региональные доплаты, соответственно 200 или 300 евро. Так может возникнуть мотивация – выполнять эту интересную работу.