Грузооборот портов стран Балтии ощутимо вырос

За этот период 42% грузов было перевалено в латвийских, 34,9% - в литовских, 23,1% - в эстонских портах.

По сравнению с девятью месяцами прошлого года перевалка грузов увеличилась в портах всех трех стран Балтии.

В латвийских портах перевалка выросла на 2,1% - до 48,72 млн тонн, в литовских - на 4,3%, до 40,542 млн тонн, в эстонских - на 3,6%, до 26,83 млн тонн.

Больше всего грузов за девять месяцев перевалил литовский Клайпедский порт - 333,682 млн тонн (на 6,4% больше, чем за тот же период 2017 года). На втором месте по объемам перевалки - Рижский порт, переваливший 26,708 млн тонн грузов (+4,8%).