Грузооборот портов стран Балтии ощутимо вырос

Грузооборот портов стран Балтии за девять месяцев 2018 года составил 116,092 млн тонн, что на 3,625 млн тонн (3,2%) больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные Департамента статистики Литвы.
За этот период 42% грузов было перевалено в латвийских, 34,9% - в литовских, 23,1% - в эстонских портах.
По сравнению с девятью месяцами прошлого года перевалка грузов увеличилась в портах всех трех стран Балтии.
В латвийских портах перевалка выросла на 2,1% - до 48,72 млн тонн, в литовских - на 4,3%, до 40,542 млн тонн, в эстонских - на 3,6%, до 26,83 млн тонн.
Больше всего грузов за девять месяцев перевалил литовский Клайпедский порт - 333,682 млн тонн (на 6,4% больше, чем за тот же период 2017 года). На втором месте по объемам перевалки - Рижский порт, переваливший 26,708 млн тонн грузов (+4,8%).
В 2017 году общий грузооборот портов стран Балтии составил 149,571 млн тонн.