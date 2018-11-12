Сборная России пополнилась еще одним бразильцем

Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда Артема Дзюбы. Это первый вызов Ари в сборную.

Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.