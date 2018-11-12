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Сборная России пополнилась еще одним бразильцем

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5693429 08.11.2018 Krasnodar's Ari reacts during the Europa League soccer match between Krasnodar and Standard Liege, in Krasnodar, Russia, November 8, 2018. Vitaliy Timkiv / Sputnik

ФОТО: Vitaliy Timkiv / Sputnik

Форвард «Краснодара» Ари может сыграть за сборную России, передает sports.ru.

Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда Артема Дзюбы. Это первый вызов Ари в сборную.

Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.

В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

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