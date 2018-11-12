Миксер: миграционный договор ООН позволит повлиять на страны-источники миграции

«В наших общих интересах, чтобы исходные, транзитные и являющиеся конечным пунктом назначения миграции страны договорились об общих принципах и позициях в управлении международной миграцией, чтобы она была безопасной, упорядоченной и опирающейся на правила, - сказал министр в пресс-релизе. - Для Эстонии важно, что благодаря договору мы сможем эффективнее мотивировать страны-источники миграции принимать большую ответственность при решении связанных с миграцией вызовов и сотрудничать также по вопросам возвращения».

«Миграция — это глобальный вызов, и мы должны стремиться к тому, чтобы максимально эффективно контролировать международную миграцию, - сказал Миксер. - ЕС в целом с самого начала миграционного кризиса сделал многое для того, чтобы найти общие решения, но на глобальном уровне предстоит еще много работы. Достижение соглашения по разработанному ООН глобальному миграционному договоры — это отчетливый шаг в верном направлении».

В понедельник Миксер встречается с комиссией Рийгикогу по иностранным делам, которой он представит содержание и принципы глобального миграционного договора ООН. На прошлой неделе правительство подверглось в связи с миграционным договором критике со стороны оппозиции, поскольку депутаты из Партии реформ и Консервативной народной партии (EKRE) заявили, что правительство не обсудило этот вопрос с парламентом. С критикой договора также выступил состоящий в партии «Отечество» министр юстиции Урмас Рейнсалу. Вслед за этим президент Керсти Кальюлайд, которая должна была выразить договору поддержку от имени Эстонии, заявила, что не поедет в Марракеш, пока правительство не достигнет соглашения по этому вопросу.

«Я хочу внушить комиссии Рийгикогу по иностранным делам уверенность, что миграционный договор не требует от нас изменений ни в одном законе Эстонской Республики, - сказал Миксер в понедельник. - Глобальный миграционный договор не является юридически обязательным для стран документом, этот договор не создает новых юридически обязательных международных прав или обязательств».

МИД представил правительству проект позиции Эстонии, 22 марта были одобрены представленные главой МИД позиции по глобальному миграционному договору ООН. Глава МИД представил позиции комиссии Рийгикогу по иностранным делам 13 марта этого года.