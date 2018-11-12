Русские дети в эстонских школах как за стеклянной стеной, или о чем говорит тишина

На уроках труда у Сийри Рейнманн эстонские и русские ученицы седьмого класса учатся вместе. Класс словно разделен невидимой перегородкой, рассказала сегодня газета Lääne Elu.

Четыре русские девочки сидят сами по себе, а семь эстонских девочек – сами по себе. Друг с другом не общаются, другой половины словно не существует. Рейнманн переключается с одной компании на другую и учит – одних на эстонском, других на смешанном эстонско-русском языке. Девочки вяжут. «Два – taga, два – ees, два – taga, два – ees», - считает Рейманн петли и хвалит: «Хорошо!»

Русские девочки вяжут образцы, они еще не учились вязать, а эстонские девочки уже вяжут варежки. Рейнманн говорит, что очень надеется, что к весне картина будет другой и русские девочки догонят эстонских сверстниц: «Им непросто, но они справляются! Я еще пытаюсь говорить с ними по-русски, главное, чтобы они не получили травмы».

«Они с первого урока сели отдельно, так и осталось», - говорит ученица седьмого (эстонского) класса Берит Райдкатс. Эстонские и русские девочки между собой не общаются: «Они не знают эстонского языка, а мы – русского».

Она учит русский язык второй год, а русские девочки эстонский – седьмой. Когда журналист спросил, действительно ли девочка ни разу не общалась в школе ни с одним русским ребенком, она говорит, что один раз было. На второй неделе русский мальчик во время перемены что-то спросил, но никто его не понял. Тогда подошла одна девочка, которая поняла, и проводила мальчика в туалет. Об этом он и спрашивал: «Где туалет?»