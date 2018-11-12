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  • Определен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по биатлону

Определен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по биатлону

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Kalev Ermits

ФОТО: Newspix24/SIPA/Newspix24/SIPA

Тренерский штаб сборной Эстонии по биатлону обнародовал состав национальной команды для участия в первом этапе Кубка мира, который 2 декабря стартует в словенской Поклюке, передает rus.err.ee.

По решению главного тренера сборной Эстонии Индрека Тобрелутса, в составе мужской команды в Словению отравятся Калев Эрмитс, Рене Цахкна и Мартин Реммельг.

В составе женской команды Эстонии в Поклюке выступят Регина Оя, Грете Гайм и Туули Тоомингас.

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