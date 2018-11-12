Определен состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по биатлону
12 ноября 2018, 12:56
Тренерский штаб сборной Эстонии по биатлону обнародовал состав национальной команды для участия в первом этапе Кубка мира, который 2 декабря стартует в словенской Поклюке, передает rus.err.ee.
По решению главного тренера сборной Эстонии Индрека Тобрелутса, в составе мужской команды в Словению отравятся Калев Эрмитс, Рене Цахкна и Мартин Реммельг.
В составе женской команды Эстонии в Поклюке выступят Регина Оя, Грете Гайм и Туули Тоомингас.