Эксперт: если бы не тысячи гастарбайтеров, цены на строительство давно бы взлетели до небес

По словам Вахтера, если сравнить стоимость строительных работ в одном и том же месте, а также в отношении одного и того же строительного объекта, то разница в ценах составит более 20 процентов.

«Так что рост всего в полтора процента особого доверия не вызывает. Такого рода показателей множество, и они не опираются на информацию только от одного риелтора», - подчеркнул Вахтер в пресс-релизе, переданном в понедельник.

В октябре Департамент статистики сообщил, что индекс строительных цен в третьем квартале вырос на 1,4%, при этом больше всего на изменение индекса повлияло повышение стоимости рабочей силы, которое составило более трех четвертей всего роста цен.

По мнению Вахтера, разница в показателях объясняется совместным влиянием сразу нескольких факторов, когда при расчете индекса цен смотрят в прошлое, но процесс строительства объекта чаще всего продолжается более одного года и в результате изначальные данные год спустя могут существенно измениться и уже не соответствовать нынешней рыночной ситуации.

Свой вклад в колебания данных вносит и нехватка рабочей силы, которая подталкивает рост зарплат в конвертах и вынуждает строителей прибегать к прочим подозрительным схемам, которые в составляемом департаментом статистики индексе цен не отражаются.

«Реальный рост цен на строительство скоро отразится на стоимости новых квартир и домов. В Таллинне, учитывая нынешние объемы расходов, застройщикам просто невыгодно продавать новые квартиры дешевле 2000 евро за квадратный метр», - пояснил Вахтер и добавил, что на 20-25 процентов выросла стоимость заказа на строительство блочных домов.

«В секторе строительства сокращается главным образом маржа прибыли застройщиков и генподрядчиков. В то же время растет прибыль субподрядчиков, поскольку у них есть работники и они могут диктовать условия. У строителей сейчас такой широкий фронт работ, что они смело могут запрашивать зарплату повыше», - добавил Вахтер.