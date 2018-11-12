Число финских туристов в Эстонии упало до десятилетнего минимума

С июня по сентябрь, то есть в третьем квартале, число финских туристов в Эстонии сократилось на пять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года до 611 000 человек, пишет rus.err.ee. И хотя финны составляли 30% всех посетивших Эстонию туристов, показатель третьего квартала стал самым низким с 2008 года, когда число финских туристов составило 557 000 человек.