Число финских туристов в Эстонии упало до десятилетнего минимума

В третьем квартале этого года число посещающих Эстонию финских туристов снизилось почти до самого низкого уровня, который последний раз был зафиксирован в 2008 году.
С июня по сентябрь, то есть в третьем квартале, число финских туристов в Эстонии сократилось на пять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года до 611 000 человек, пишет rus.err.ee. И хотя финны составляли 30% всех посетивших Эстонию туристов, показатель третьего квартала стал самым низким с 2008 года, когда число финских туристов составило 557 000 человек.
Число российских туристов - 250 000 человек - осталось таким же, как и в третьем квартале прошлого года.
Средняя длительность пребывания иностранных туристов, которые останавливались в Эстонии более, чем на один день, составила 4,4 дня, а почти половина туристов (49%) провела в Эстонии только один день.