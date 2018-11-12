Нарвитянам впервые приходится выбирать, на какой концерт пойти

Во вторник повторно откроется Нарвская Александровская церковь. Она уже была не только действующим храмом, но и сценой для оперных постановок, симфонических концертов, спектаклей. Несколько лет подряд здесь открывался фестиваль “Мост дружбы”, который летом совместно устраивают Нарве и Санкт-Петербург.

“До того, как Спасательный департамент наложил запрет на проведение мероприятий, мы были самыми активными посетителями этого зала, - вспоминает руководитель городской Службы культуры и спорта Дмитрий Вергун. - Первые годы фестиваль “Мост дружбы” открывали именно в Александровской церкви. Помню, в первый раз когда петербуржцы к нам приехали, они ахнули - какой зал, какая акустика! Но с каждым годом ситуация ухудшалась - то один балкон нельзя использовать, но другой. Люди сидели на ступеньках, стояли… Даже на репетициях было опасно”.

В конце концов, приход обанкротился, будучи не в силах оплатить долг перед строителями за восстановление церкви, и судьба церковного здания долго оставалась туманной. Теперь там впервые за много лет заработало отопление, идет подготовка к открытию.

“Главное, что здание начинает работать, - говорит Дмитрий Вергун. - Сейчас же ноябрь. Раньше в церкви было сыро и холодно, можно было проводить концерты только летом и, если осень была хорошей, в сентябре. Помню, когда в Нарве был парад в честь Дня независимости, а после него прошел концерт в Александровской церкви - там было очень холодно”.

Через три недели в Нарве откроется театральный центр Vaba Lava. “Свободная сцена” начнёт работу с премьеры - с постановки “Транзит. Остановите музыку” театра R.A.A.M об эстонских звёздах советского времени. Вечером того же дня пройдёт концерт, на котором выступят уже не актёры, а некоторые из тех самых звезд, о жизни которых рассказывается в спектакле.

“Сразу было понятно, что театральная жизнь у нас резко изменится, - комментирует Дмитрий Вергун открытие “Свободной сцены”. - Ведь раз в неделю или раз в две недели в Нарву будут приезжать разные театры. У Vaba Lava очень неплохая цена аренды для приезжающих театров, и они открыты для всего нового. Интересно посмотреть, как это всё будет действовать”.

По словам Дмитрия Вергуна, 1 декабря горожанин может посетить также концерт, устраиваемый городом, причем теоретически можно успеть на все три мероприятия. А уже случалось, что концерт приходилось переносить, чтобы на разных площадках города не начиналось два значимых культурных события одновременно.

Культурная жизнь особенно насыщенна, пока Нарва носит титул Осенней столицы Эстонии. В афишу, где в виде списка перечислены основные события “Осенней столицы” за ноябрь, многие события просто физически не поместились.

Тем не менее, уже сейчас организаторы готовят Дни города, которые пройдут в Нарве в июне. Хотя городской бюджет еще не принят, уже прошли предварительные переговоры с пятью разными известными группами и исполнителями, имена которых держатся в секрете. Концерты в День города - бесплатны для зрителей, поэтому организаторы серьезно ограничены в средствах и ищут недорогой для бюджета вариант.